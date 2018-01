Wenn ein harmloses Experiment ein ernstes Ende nimmt: Heute startete die Reality-Show Get the Fuck out of my House, bei der 100 Kandidaten auf knapp 100 Quadratmetern um 100.000 Euro kämpfen. Einem Teilnehmer drückte das Wettquetschen so richtig auf die Nieren: Teilnehmer Sebastian musste vom Notarzt gerettet werden!