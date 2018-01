Ist die Trennung ein böses Gerücht? Angeblich wurde Kylie Jenner (20), die gerade mit ihrem ersten Kind schwanger sein soll, an Weihnachten von ihrem Lover Travis Scott (25) verlassen. Er wolle zwar für sie und sein Baby da sein, aber keine Beziehung mehr mit ihr führen. War das alles nur Gerede? Kylie und Travis sind offenbar nach wie vor ein Paar.

Das Magazin People berichtet jetzt mit Verweis auf einen Insider, dass die Romanze der baldigen Eltern einer Tochter weiterhin sehr gut laufe. Travis, der Silvester ohne seine Liebste feierte, und das Küken des Kardashian-Clans vermieden es bewusst, sich zusammen in der Öffentlichkeit zu zeigen, denn sie möchten Kylies Schwangerschaft ganz in Ruhe genießen. "Sie halten alles so lange wie möglich privat. Sie wissen, dass der Rummel riesig sein wird, wenn sie sich zeigen. Aber Travis ist total verrückt nach Kylie und unglaublich glücklich darüber, ein Kind mit ihr zu bekommen."