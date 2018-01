Daniela Katzenberger (31) hat sich in den letzten Jahren zum absoluten TV-Star gemausert. Sie hat eigene Shows, zahlreiche Dokus und mehrere Bücher – dementsprechend füllt sich auch ihr Konto stetig. Dennoch achtet die Katze auf ihr Geld und verrät jetzt in einem Live-Video bei Facebook, warum sie kein Luxus-Leben führt: "Ich finde das immer komisch, wenn Leute schlagartig so viel Geld verdienen und das dann so zum Fenster rausschmeißen. Weil man weiß nie, was im Leben passiert."