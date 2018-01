Sein nächstes Ziel hat er auch schon auf dem Schirm, aber dieser Eingriff wird im Gegensatz zur Augenbrauen-Verschönerung deutlich aufwendiger. Noch Anfang dieses Jahres will sich die menschliche Puppe gleich vier Rippen entfernen lassen. Der Grund: Rodrigo möchte in seinen Anzügen eine schlankere Figur machen! Was haltet ihr von diesem Plan? Stimmt in der Umfrage ab.