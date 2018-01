Wird ausgerechnet er jetzt zum Horror-Held? Webstar Logan Paul (22) ist derzeit in aller Munde: Seit er ein Video veröffentlicht hatte, in dem ein Leichnam zu sehen war, sieht sich der US-Amerikaner einem riesigen Shitstorm ausgesetzt. Was seine Filmkarriere angeht, hat sein Fehlverhalten bisher aber offensichtlich keine Auswirkungen: Logan ist noch immer für die Hauptrolle in einem Horror-Schocker engagiert!