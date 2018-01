Lauren Conrad (31) liebt es einfach, Mutter zu sein. Aus dem The Hills -Partygirl von einst ist eine selbstbewusste Frau geworden, die nicht nur als Designerin erfolgreich ist, sondern seit dem 5. Juli 2017 auch Mama eines kleinen Sohnes. Diese Aufgabe bedeutet Lauren unglaublich viel, weshalb sie jetzt auch das Sechsmonatsjubiläum von Liams Geburt feierte.

Bei Instagram postete Lauren ein Foto von sich mit ihrem Söhnchen auf dem Arm. Aus dem zarten Säugling ist ein richtiger Wonneproppen gewonnen, der seine Mutter ordentlich auf Trab zu halten scheint. Doch genau das liebt die 31-Jährige so an ihrem Alltag. Zu dem Pic schrieb Lauren: "Vor sechs Monaten kam dieser kleine Schatz auf die Welt und machte mich zur Mama. Ich habe seitdem kaum noch geschlafen, aber ich fühle mich so gesegnet, dass dieser süße kleine Junge zu mir gehört. Schönen halben Geburtstag, Liam."