Wie muss der Mann an ihrer Seite sein? Sylvie Meis' (39) Verlobung mit dem Unternehmer Charbel Aouad ist geplatzt. Schon seit Oktober ist die Moderatorin wieder als Single unterwegs. In Zukunft möchte sie ihre Suche nach Mister Right ein wenig langsamer angehen. Die TV-Beauty weiß schließlich ganz genau, dass ihre Ansprüche ziemlich hoch sind. "Es ist nicht einfach, eine Beziehung mit mir einzugehen. Mein Partner muss sehr stark sein und genau wissen, wer er ist", erklärt sie in einem Gala-Interview.