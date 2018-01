Was für eine süße Liebeserklärung! Serena Williams (36) hat 2017 Nägel mit Köpfen gemacht und ihren Traummann geheiratet : Die Tennis-Queen und ihr Liebster Alexis Ohanian (34) traten im November vor den Traualtar. Das ist aber längst nicht alles! Das vergangene Jahr hielt für Serena noch ein weiteres Highlight bereit: Die Athletin wurde kurz vor ihrer Hochzeit zum ersten Mal Mutter. Mit liebevollen Worten dankte sie nun der Person, mit der sie all das erleben durfte: ihrem Mann Alexis!

Doch nicht nur Serena ist überglücklich über den Partner an ihrer Seite – auch Alexis zeigt immer wieder, wie verliebt und stolz er auf seine Gattin ist! "Du bist die beste Frau aller Zeiten und das nicht nur im Sport. Ich rede von dir als Mutter und als Ehefrau. Ich bin so dankbar und so verliebt in dich", betitelte er ein Hochzeitsfoto von sich und seiner Liebsten auf Instagram. Was haltet ihr von den öffentlichen Liebes-Postings? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!