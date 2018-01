Sind aller guten Dinge drei? Seit ihren Dreharbeiten zum Fantasy-Kinohit "Chroniken der Unterwelt – City of Bones" 2012 scheinen Lily Collins (28) und Jamie Campbell Bower (29) einfach keinen Ausweg aus der Gefühlsachterbahn zu finden. Nach einer kurzen Pause geht ihre wilde Fahrt jetzt offenbar weiter: Das On-Off-Paar soll erneut zueinandergefunden haben!

Die Fans der beiden Jungstars sind in heller Aufregung: Seit einiger Zeit folgen sich Lily und Jamie wieder gegenseitig auf Instagram und scheuen sich nicht, die Beiträge des jeweils anderen mit mysteriösen Andeutungen zu kommentieren. Zuletzt sollen sich die beiden sogar für 24 romantische Stunden in der britischen Hauptstadt getroffen haben – das jedenfalls legt ein Post des 29-jährigen Blondschopfes nahe. Zu einem Pic, das ihn vor Londons Kulisse zeigt, schreibt er: "Landan. Du hast mich für 24 Stunden." Auf Lilys ironische Frage "24 ganze Stunden?" antwortet der Mädchenschwarm prompt mit einem Augenzwinkern: "Ich weiß, unerträglich! Wie könntest du es nur so lange mit mir aushalten?" Ganz schön verdächtig – aber noch lange nicht alles!