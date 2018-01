Talkmasterin Ellen DeGeneres (59) fühlte Khloe in der The Ellen Show auf den Zahn und erkundigte sich prompt nach dem Geschlecht des kleinen Kardashian. Die 33-Jährige wisse zwar selbst noch nicht, was es wird, plauderte aber schon über mögliche Namen: "Ich denke, wenn es ein Junge wird, soll er Junior heißen – Tristan junior. Bei einem Mädchen? Keine Ahnung!" Bei einer Sache ist sich Khloe aber sicher: Der Name des Kindes soll mit einem K oder einem T beginnen.