Wie Liam gegenüber der Bild verriet, besuche er seine Frau, Natasha Richardson (†45), regelmäßig auf dem Friedhof, um mit ihr zu sprechen: "Ich erzähle ihr, was unsere Söhne so machen oder an was ich gerade arbeite. Sie fehlt mir sehr." Der Schauspieler habe mehrere Jahre gebraucht, um den Tod seiner Ehefrau überhaupt zu begreifen. Jedes Mal, wenn er das Öffnen der Haustür gehört hat, soll er gehofft haben, dass es Natasha sei.