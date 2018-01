Das schillerende TV-Traumpaar Robert (53) und Carmen haben eine traurige Vergangenheit. Die kölnische Frohnatur erlitt mehrere Fehlgeburten – und das bereits in jungen Jahren. Darum fühlt es sich für die Power-Blondine so an, als sei Aneta ihr Kind. "Aneta bedeutet mir sehr, sehr viel. Sie ist wie eine Tochter für mich", gesteht der Reality-Star unter Tränen in der allerersten Die Geissens-Folge. Der Grund für ihr starkes Mutterempfinden: Eine Fehlgeburt erlitt die Globetrotterin im Alter von 24 Jahren und ihr Baby wäre inzwischen 28 Jahre alt – genau wie Aneta heute.