Schlägt bei ihm jetzt der Jojo-Effekt zu? Thomas Drechsel (30) hat in den vergangenen zwei Jahren den Kilos erfolgreich den Kampf angesagt. Zwischen 2015 und 2017 speckte der GZSZ -Star stolze 30 Kilo ab, doch nun ist sein Fitness-Erfolg in Gefahr. Der 30-Jährige gibt zu: Er bringt wieder mehr auf die Waage!

Schuld an den überflüssigen Pfunden sind wie bei vielen Menschen die Feiertage. "Stand nach den Dezember-Eskapaden: 82,7 Kilo. Das ist ein bisschen deprimierend, weil wir schon unter 80 Kilo waren", teilt der Berliner seinen Fans aktuell in seiner Instagram-Story mit. So schnell will der Schauspieler seinen Astralkörper aber nicht aufgeben und schreibt weiter: "Wir ernähren uns wieder gut. Wir machen etwas Sport und kehren zur alten Leistung zurück."