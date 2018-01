Sie steht gerade auf möglichst wenig Stoff! YouTube-Vloggerin Maren Wolf (25) posiert auf ihrem Instagram-Account in den letzten Tagen verdächtig oft freizügig! Erst oben ohne in der Badewanne, dann in knapper Unterwäsche im Bett – die 25-Jährige scheint sich in ihrem Körper gerade richtig wohl zu fühlen. Den Followern gefällt das aber weniger – und sie kritisieren die Ehefrau von Tobias scharf: "Maren, ich bin ein Fan, aber das ist zu freizügig. Sowas geht gar nicht!"