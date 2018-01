Nachträgliche Schwangerschaftskilo? Von wegen! Nicky Hilton (34) hat erst vor gut drei Wochen ihr zweites Töchterchen Teddy Marilyn zur Welt gebracht und strahlt bereits jetzt im wunderschönen After-Schwanger-Glow! Die Millionenerbin hatte sich seit der Geburt der Kleinen komplett zurückgezogen. So schön überrascht Nicky jetzt mit ihrem Mega-Body!

Schlank und sexy – von lästigen Pfunden keine Spur! Die 34-Jährige ist zurück in Size Zero und präsentiert sich stolz auf Instagram. Doch nicht nur ihren Hammerkörper hat die Unternehmerin wieder: Offenbar ist Nicky auch wieder zurück im Berufsleben! Die Schwester von Reality-Star Paris Hilton (36) besitzt ihre eigene Modelinie, die sie unter ihrem Namen vermarktet. Vor einer knallbunt behangenen Kleiderstange posiert die Blondine in einer stylishen Tunika – bei diesem tollen Auftritt, kann man sich nur schwer vorstellen, dass sie eine frischgebackene Zweifachmama ist! Auf ein erstes Foto von ihrer kleinen Prinzessin hingegen müssen die Fans noch ein wenig warten.