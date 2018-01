Sie sind DAS Traumpaar der vergangenen Staffel Bauer sucht Frau! Nicht nur, dass Farmer Gerald als Rekordbauer mit den meisten Bewerberinnen in die Geschichte der TV-Kuppelshow eingeht – der afrikanische Landwirt hat bereits um Annas Hand angehalten und die beiden werden heiraten! Auch zusammenziehen wollen sie in Namibia – doch bis es so weit ist, müssen sie sich noch ein wenig gedulden!