Fettnäpfchen für den Bachelor! In der ersten Nacht der Rosen leistete sich Daniel Völz einen peinlichen Fehler. Eigentlich wollte sich der 32-Jährige mit Lina Kolodochka unterhalten, doch stattdessen schnappte er sich die ebenfalls blonde Janina Weschta (24). Janina reagierte gelassen, genauso wie die früheren Kuppelshow-Kandidatinnen Evelyn Burdecki und Kattia Vides (29). "Ich kann es total nachvollziehen, weil manche Frauen sehen wirklich sehr ähnlich aus. Welcher Mann lernt so viele Namen auf einmal?", erklärte Kattia im Promiflash-Interview. Evelyn stimmte der Latina zu und hatte einen eigenen Verdacht für Daniels Verwechslungsfail: "Der hat so viele Frauen, hat bestimmt schon Erektionen und muss sich dann auch noch die Namen merken."