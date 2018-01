Kommt das vermeintliche Baby gerade auf die Welt? Seit Monaten hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Kylie Jenner (20) und Travis Scott (25) eine Tochter erwarten. Offiziell ist die Schwangerschaft bisher allerdings nicht bestätigt, denn das Model hat sich geschickt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach dem Geschlecht und dem angeblichen Entbindungstermin im Februar sorgt der werdende Papa jetzt für neue Spekulationen: Liegt die 20-Jährige in den Wehen?

Theo Wargo / Hand in Hand / Getty Images

Im Netz tauchte ein Snapchat-Foto des Rappers aus einem Flugzeug auf. Vor allem seine Worte heizten den Follower ordentlich ein: "Ich schaffe es zu dir nach Hause, so oder so!" Die Fangemeinde des Kardashian-Jenner-Clans rastete auf Twitter aus. Ihre Vermutung: Kylie muss im Kreißsaal liegen, weswegen Travis zu seiner Liebsten eilt. Einige User wollen aus zuverlässigen Quellen wissen, dass die Beauty im Cedars-Sinai Krankenhaus in Los Angeles auf die Geburt ihres Kindes wartet. Ob diese Information der Wahrheit entspricht? Bisher hat sich noch niemand der berühmten Familie geäußert.