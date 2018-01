Sie ist einfach ultrasexy! Janni Hönscheid (27) hat erst vor wenigen Monaten ihren Sohnemann Emil-Ocean auf die Welt gebracht, doch von lästigen nachträglichen Schwangerschaftspfunden keine Spur! Die einstige Profi-Surferin hat ihren unverschämt heißen Body wieder und präsentiert ihn jetzt stolz in voller Pracht!

Dabei litt Janni erst vor wenigen Tagen unter einer fiesen Fischvergiftung und musste das Bett hüten! Doch ihr scheint es wieder richtig gut zu gehen und so widmet sich die Wellenreiterin nun wieder ganz ihrer Leidenschaft. "Auch, wenn die Wellen nur klein waren, so fühlt mein Körper sich noch immer anders an als vorher", schreibt die 27-Jährige auf Instagram. Nach der Geburt ihres Söhnchens und der eben erst überstandenen, üblen Magenverstimmung sei sie nicht wirklich dazu gekommen, ihr Hobby auszuüben. Die gelockte Blondine war ordentlich nervös: "Mein Lächeln auf dem Bild nach dem Surfen sagt allen. Wir können halt doch immer mehr als wir es uns manchmal zutrauen."