Herzogin Kate (36) muss sich warm anziehen, denn sie bekommt Style-Konkurrenz aus den eigenen Reihen! Eigentlich ist die 36-Jährige die unangefochtene Nummer eins in Sachen Fashion, doch ihre Schwägerin in spe Meghan Markle (36) könnte ihr diesen Rang nun streitig machen. Seitdem die Verlobung der Schauspielerin und Prinz Harry (33) bestätigt ist, folgt ein öffentlicher Termin dem nächsten. Bei den Events setzt sie stilsicher auf angemessene, dennoch moderne Outfits. Ob Midi-Rock oder Schlaghose – an diese Looks traute sich Kate bislang noch nicht ran.