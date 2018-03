Im März kommt Jennifer Lawrence (27) endlich wieder ins Kino – als sexy Killerin. In "Red Sparrow" spielt JLaw die russische Spionin Dominika Egorova und erinnert in dieser Rolle tatsächlich an ihre Hunger Games-Karriere als Katniss Everdeen. Locations, Atmosphäre, geheime Missionen und ähnlich dramatische Kostüme: Die Parallelen zwischen dem Thriller und der beliebten Filmreihe sind klar erkennbar. Kein Wunder: Übernahm doch auch der "Hunger Games"-Regisseur Francis Lawrence (47) das "Red Sparrow"-Zepter.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de