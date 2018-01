Gingen diese Äußerungen unter die Gürtellinie? Talkshow-Ikone Wendy Williams (53) ist bekannt für ihr loses Mundwerk. Ein beliebtes Ziel ihrer Verbal-Attacken scheint die Kardashian-Jenner-Familie zu sein. Bereits 2015 zog die bissige Moderatorin lang und breit über die Geschlechtsumwandlung von Caitlyn Jenner (68) her. Jetzt gerät ein weiteres Familienmitglied in ihren Fokus: Die vermeintlich schwangere Kylie Jenner (20)!

In ihrer Show schoss die TV-Persönlichkeit scharf gegen die Jungunternehmerin: "Sie ist erst 20. Aber ihr 20 ist eher wie 35, weil sie im TV aufgewachsen ist – vor uns allen. Plus: Sie hatte bereits ihr Kriesen-Makeover". Damit ging die Entertainerin auf die hartnäckigen Gerüchte ein, Kylie habe sich bereits mehreren Schönheits-OPs unterzogen. Und es kam noch derber: "Du kannst machen lassen, was du willst. Aber das Baby wird trotzdem wie dein altes Ich aussehen – ich sag's nur."