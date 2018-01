Wow, diese Frau lebt ihren ganz großen Traum! Es scheint, als könne es für Oksana Kolenitchenko (30) einfach nicht besser laufen. 2012 heiratete sie mit Daniel die Liebe ihres Lebens, bekam mit ihm die Kinder Milan (3) und Arielle (1). Auch beruflich sind die beiden zusammen, sie ist eine waschechte Business-Frau und führt mit ihrem Gatten den Berliner Club "The Pearl". Nun geht's für die erfolgreiche Familie noch höher und weiter hinaus – in Los Angeles.

Auf Instagram lüftet Oksana jetzt das große Geheimnis: Sie und Daniel eröffnen einen Club in Kalifornien. "Wir träumen groß und haben jetzt entschieden: Wir machen es! Wir sind stolz darauf euch unser nächstes großes Business zu verkünden: Der zweite Standort des 'The Pearl' – in Los Angeles. Es wird ein langer Weg, aber wir sind bereit die Stadt der Engel zu rocken." Was für ein Schritt! Die beiden expandieren mit ihrer erfolgreichen Diskothek nach Hollywood. Wer der zweifachen Mama auf den sozialen Medien folgt, der weiß: Oksana liebt die USA, verbringt dort mehrere Wochen im Jahr. Nun will sie dort also auch beruflich Fuß fassen.