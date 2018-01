Anna-Maria Zimmermann (29) hält seit dem 15. Dezember 2017 ihr ganzes Glück in den Armen! Söhnchen Matti ist das erste Kind der Ex-DSDS-Kandidatin und ihres Ehemanns Christian Tegeler. Seitdem hat sich ihr Leben komplett geändert und die Neumama genießt es in vollen Zügen. Nun verriet Anna-Maria zum ersten Mal Details über die Geburt!