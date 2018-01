Erste exklusive Verlobungs-Details vom Love Island-Paar Stephanie Schmitz und Julian Evangelos! Die beiden TV-Gesichter gingen als zweitplatziertes Couple aus der versexten Kuppelshow hervor. Die Turteltäubchen zogen direkt zusammen und sind inzwischen seit knapp vier Monaten ein Paar. Jetzt folgte der nächste Schritt: Stephi und Julian verlobten sich auf Lanzarote! Der Ehemann in spe verriet jetzt gegenüber Promiflash erste Infos zum Antrag. "Ich ging auf die Knie, nahm den Ring raus und fragte, ob sie meine Frau werden möchte. Sie sagte sofort 'Ja' und ihr kamen die Tränen." Und auch die Blondine erzählte, wie gerührt sie war: "Mir schossen die Tränen in die Augen und mein Herz schlug so schnell."