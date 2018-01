Bereits 2014 sorgte sie durch auffälliges Verhalten für Aufsehen, als sie am 10. November an einem Flughafen in Irland vorübergehend festgenommen wurde. Damals habe sie eine Stewardess verletzt und soll sich auch gegen die alarmierte Polizei zur Wehr gesetzt haben. Noch im Dezember 2017 versicherte die Irin jedoch via Social Media, dass es ihr mittlerweile gut gehe und sie wieder auf der Bühne stehen könne. Internationalen Erfolg feierte die dreifache Mutter mit ihrer Band vor allem im Jahr 1993: Das Album "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" verkaufte sich weltweit über 40 Millionen Mal.