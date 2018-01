Erschütternde Nachrichten aus der Musikwelt: Die The Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan ist am Montag im Alter von nur 46 Jahren unerwartet verstorben. Die Gründe für ihr plötzliches Ableben sind bislang noch unklar. Mit ihrem 90er-Megahit "Zombie" prägte die Musikerin eine ganze Generation. Der Tod der Rockröhre versetzte unzählige Fans in tiefe Trauer. Sie alle wollen Dolores' Stimme für immer bei sich tragen und beweisen das momentan mit einer rührenden Geste: Die Supporter der Musikerin kauften in den letzten Stunden etliche ihrer Lieder und Alben und katapultierten diese so ganz nach oben an die internationale Chartspitze!