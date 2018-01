Naiv oder bewundernswert hilfsbereit? Paris Jackson (19) nahm jetzt spontan zwei ihr völlig fremde Menschen per Anhalter mit und fuhr sie sogar zu einem Fast-Food-Restaurant, um ihnen ein Abendessen zu besorgen. Doch leider hatte Paris' nett gemeintes Verhalten böse Konsequenzen. Fassungslos erzählte sie ihren Fans via Instagram-Story: "Diese blöde Kuh hat verdammt nochmal meine Kreditkarte gestohlen. Ich habe euch verdammt nochmal quer durch L.A. gefahren und mein Bestes gegeben, die beste Uber-Fahrerin aller Zeiten zu sein, obwohl ich nicht mal für Uber arbeite, und ihr stehlt mein Zeug? Was zur Hölle?"