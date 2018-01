Cathy Lugner (28) ist dafür bekannt, für das perfekte Aussehen nur allzu gerne auf den OP-Tisch zu hüpfen. Ob für ein brandneues Näschen oder gleich ein blutiges Vampir-Facial – Cathy ist für so manchen Schönheitsspaß zu haben. Aber ein Eingriff kommt der 28-Jährigen nicht in die Tüte – oder besser gesagt in den Mund! Im exklusiven Promiflash-Interview spricht sich das Glamourgirl gegen chemisches Zahnbleaching und Veneers aus. "Das ist halt immer die Frage, ob man das, was gesund ist, ramponieren will oder zerstören will", kritisiert Cathy den Beauty-Wahn.