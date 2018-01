Bromance statt Boxfight? Rüpelrapper Farid Bang (31) teilt ja bekanntlich gerne mal aus – so auch vor knapp einem Jahr. Denn da teilte er ein Knutschbild von Sarah Lombardis (25) Mama und ihrem halb so alten Freund Pascal. Der Musiker zog auf humorvolle Art und Weise über das ungleiche Ex-Couple her. Pascal schlug daraufhin im Promiflash-Interview zurück. Jetzt trafen die beiden auf der JBG-Tour zum ersten Mal aufeinander. Na, ob das gut ging?