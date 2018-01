Packt Natascha Ochsenknecht (53) am Dschungelcamp-Lagerfeuer über ihre Trennung von Umut Kekilli (33) aus? Im Dezember platzte ihre Verlobung und Umuts Untreue soll schuld an diesem Liebes-Aus sein. Haben die beiden trotzdem noch Kontakt? Kurz vor ihrem Abflug nach Australien gab die 53-Jährige im Promiflash-Interview überraschend zu: "Der hat mir Glück gewünscht und alles gut. Wir stehen in Kontakt, alles gut. Es ist okay." Sie sei ein ehrlicher Mensch und wenn sie Lust habe, im Busch über das Thema zu sprechen, werde sie es auch tun. "Wenn es mir zu privat wird, antworte ich halt nicht. Dann werde ich das auch sagen", stellte Natascha weiter klar.