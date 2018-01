Wenn dieses Bild mal nicht die letzten Zweifel aus dem Weg räumt! Bonnie Strange (31) läuft mit kugelrundem Baby-Bauch über den Laufsteg der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Damit gewinnt die Designerin auf alle Fälle den Preis für den dramatischsten ersten Auftritt eines Stars nach Bekanntgabe einer Schwangerschaft!

Das Beweisbild für die 23. Schwangerschaftswoche schoss Schauspielerin Jenny Elvers (45) und veröffentlichte es auf ihrem Instagram-Account. Darauf zu sehen ist die Baldmama in einem schwarzen Seidenkleid, in dem sie anmutig über den Catwalk einer Kosmetikfirma schwebt. Damit ist ein für alle mal geklärt: Ja, Bonnie und Schauspieler Leebo Freeman werden tatsächlich zum ersten Mal Eltern. Viele Fans hatten es zuerst nicht glauben können, weil die Babynews so unerwartet gekommen waren. Von jetzt auf gleich im sechsten Monat?