Ihr Ex-Freund Marvin Albrecht (29) hat in Simone Voss (32) eine neue Freundin gefunden, aber was ist mit Anna Hofbauer (29)? In letzter Zeit ranken sich wilde Spekulationen rund um die frühere Bachelorette und Schauspieler Marc Barthel (28). Neben einem potenziellen gemeinsamen Liebesurlaub in Thailand, einem Besuch auf Natascha Ochsenknechts (53) Halloween-Party oder zahlreichen verdächtigen Instagram-Fotos zeigt euch Promiflash die Indizien einer möglichen Beziehung zwischen den beiden!