Die beiden Schwestern sind die Mega-Models der Stunde! Gigi (22) und Bella Hadid (21) rocken gemeinsam die Laufstege der Welt und auch ihre 18-jährige Cousine Joann van den Herik aus den Niederlanden will jetzt in dem Business durchstarten – allerdings als Plus-Size-Model. Gigi und Bella sollen davon gar nicht angetan sein und die Verwandte meiden. Gegenüber OK! verriet eine Freundin: "Bella und Gigi haben sich ihren Erfolg hart erarbeitet. Sie sehen überhaupt nicht ein, warum sie einer anderen den Weg ebnen sollten – auch wenn es um ein Familienmitglied geht."