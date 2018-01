Am 11. Januar war es endlich so weit: Cathy (29) und Mats Hummels (29) durften ihren kleinen Sohn gesund und munter auf der Welt willkommen heißen. Seither warten die Fans sehnsüchtig auf weitere Updates über den Hummels-Spross und neue Bilder der Familie. Details zum Sohnemann sind jedoch rar. Nicht einmal der Name ist bisher bekannt. Macht Cathy jetzt Schluss mit den Geheimnissen und gibt hier endlich den eindeutigen Hinweis auf den Vornamen des kleinen Prinzen?

Instagram / aussenrist15 Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn

Schon im Oktober heizte die Designerin mit einer goldenen "Ludwig"-Namenskette die Gerüchteküche ordentlich an. Seit dem Instagram-Post tauchte das Accessoire allerdings nicht mehr auf: Bis jetzt: Die Frau des Profifußballers trägt genau dieses Schmuckstück derzeit auf jedem Bild um den Hals. Schon im Krankenhaus postet sie einen Schnappschuss von sich und in ihrem Dekolleté funkelt die süße Kette. Ist das jetzt der eindeutige Hinweis: Der Name des Hummels-Prinzen ist tatsächlich Ludwig?

Instagram/catherinyyy Instagram-Post von Cathy Hummels

Abwegig wäre es auf keinen Fall: Schließlich ist Ludwig ein typisch bayrischer Vorname, was gut zu der kleinen Familie passt. Mats spielt für den FC Bayern München und Cathy stammt aus Dachau und hat ihre Heimat ebenfalls in Bayern. Trotzdem wollen die drei derzeit ihr Glück noch im Stillen genießen und gaben bisher noch keine offizielle Bestätigung für ihre Fans ab. Was meint ihr: Ist das der Name der kleinen Hummel? Stimmt ab!

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn

