Wenn Babys doch nur nicht so schnell groß werden würden. Für so manche frischgebackene Mutter dürfte die erste Zeit mit ihrem Nachwuchs viel zu zügig vorübergehen. Sandy Mölling (36) durfte bereits zwei Kindern das Leben schenken. Nach Sohnemann Jayden, der 2009 das Licht der Welt erblickt hat, wurde sie 2015 durch Klein-Noah zum zweiten Mal Mama. Viel zu lange her, wenn es nach Sandy geht.

Instagram / sandymoelling Sandy Mölling mit ihrem jüngsten Sohn Noah

Auf ihrem Instagram-Account teilt die einstige No Angels-Sängerin jetzt ein Foto, das sie Hand in Hand mit ihrem Jüngsten zeigt. In der Bildunterschrift lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf: "Er ist noch so klein und doch schon so groß." Im September feierte Noah bereits seinen zweiten Geburtstag, wächst damit langsam aber sicher ins Kleinkindalter hinein. Aber auch, wenn die Uhr immer schneller tickt, macht Sandy ihrem Sohn in den Hashtags ein besonderes Versprechen: "Ich werde deine Hand für immer halten."

Instagram / sandymoelling Sandy Mölling, Sängerin

Schon im Oktober wandte sich die Blondine, die mit ihrer Patchworkfamilie in den USA lebt, mit süßen Worten an den kleinen Lockenkopf und seinen Bruder. Damals schwärmte sie: "Du bist einzigartig und so perfekt! So wie dein großer Bruder auch, bist du der Teil von mir, auf den ich am meisten stolz bin!" Was sagt ihr dazu, dass Sandy ihre Fans immer wieder mit süßen Familienschnappschüssen auf dem Laufenden hält? Stimmt ab!

Instagram / sandymoelling Sandy Möllings Sohn Jaden mit ihrer Nichte

