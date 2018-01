So sehen glückliche Baldeltern aus! John Stamos (54) und seine Verlobte Caitlin McHugh wurden von Paparazzi am Flughafen von Los Angeles erwischt und nahmen die Belästigung durch die Fotografen gut gelaunt und ganz gelassen hin. Das Schöne: So gibt es nun endlich die ersten Fotos von Caitlins süßem Babybauch!