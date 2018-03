Das Dschungelcamp verspricht heiß zu werden – und das nicht nur wegen der tropischen Temperaturen! Endlich geht "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" in eine neue Runde. Mit von der Partie: Jennifer Frankhauser (25) und David Friedrich (28), die beide offiziell noch Single sind. Ist da ein kleiner Flirt etwa vorprogrammiert? Promiflash hat vor dem Abflug nach Australien nachgefragt und die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) scheint nicht abgeneigt zu sein: "Also, vom Alter her und vom Äußerlichen gäbe es ja nur David. So die große Auswahl habe ich ja nun auch nicht. Aber es zählt ja nicht nur das Äußerliche." Optisch entspricht der Drummer auf jeden Fall Jennys Geschmack. Und auch David schlägt eine kleine Turtelei offenbar nicht aus...



