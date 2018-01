Der Name ist raus! Am vergangenen Montag wurden Kim Kardashian (37) und Kanye West (40) dank einer Leihmutter zum dritten Mal Eltern . Bisher gibt es noch keine Bilder der kleinen Prinzessin und auch der Name war noch ein Geheimnis – bis jetzt!

Auf seinem eigenen Blog ließ das Reality-TV-Sternchen jetzt die Katze aus dem Sack: ihr neugeborenes Töchterchen heißt Chicago West. Der Name habe laut TMZ eine besondere Bedeutung. Denn Chicago war der Heimatort von Papa Kanye. In den vergangenen Tagen wurde bereits fleißig über den Namen der Mini-Kardashian spekuliert. Angeblich seien auch Love und Donda, wie Kanyes Mama heißt, im Gespräch gewesen. Neben North (4) und Saint West (2) reiht sich nun also wieder ein kreativer Name in die Kardashian-Riege ein.