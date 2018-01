Hat Natascha Ochsenknecht (53) diesen Angriff auf ihren Ex-Verlobten Umut Kekilli (33) wirklich ernst gemeint? Die Unternehmerin trennte sich Mitte Dezember von ihrem Liebsten, da der sie mit einer anderen Frau betrogen hatte. In einem RTL-Interview kurz nach der Trennung ließ Natascha verlauten, Umut sei für sie von der Belastung her wie ein viertes Kind gewesen. Eine Aussage, die Umut sicher ans Herz geht, oder? Jetzt nimmt der Verlassene selbst Stellung zum Vorwurf seiner Ex!