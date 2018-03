Ihr Job als Moderationsnachfolgerin von Sylvie Meis (39) sorgte für Aufsehen: Im Frühjahr wird Victoria Swarovski (24) an der Seite von Daniel Hartwich (39) durch die beliebte Tanzshow Let's Dance führen. Bei der Marc Cain Fashion Show in Berlin verriet die Sängerin jetzt gegenüber Promiflash, wie sie selbst ihre schärfsten Kritiker von sich überzeugen möchte: "Es ist überwiegend der Spaß am Job. Also ich freue mich so, so sehr drauf und ich bin, wie ich bin. Also ich werde da genauso sein, wie ich jetzt hier stehe."



