Anfang des Jahres hat Eugenies Liebster, Jack Brooksbank, in Nicaragua um ihre Hand angehalten. Im Herbst soll geheiratet werden. Jetzt veröffentlicht das Bald-Ehepaar die offiziellen Bilder zu seiner Verlobung. Im – für royale Verhältnisse – kurzen Blumenkleid des kanadischen Modedesigners Erdem strahlt die Herzogin von York ihren Jack an. Dazu wählt die Enkelin von Queen Elizabeth II. (91) schwarze "Jimmy Choo"-Pumps. Das Highlight ihres Outfits ist allerdings das kleine Schmuckstück an ihrem Finger – der Verlobungsring. Der Klunker besteht aus einem Padparadscha (singhalesisch für Lotusblüte, Anm. d. Red.) Saphir, der von Diamanten umringt ist.