Sie wurde nicht namentlich genannt – aber DIESE Bemerkung war eindeutig eine Anspielung auf US-Präsidentengattin und First Lady Melania Trump (47)! Am Sonntag wurden in Los Angeles zum 24. Mal die begehrten Screen Actors Guild Awards verliehen. Als erste Moderatorin in der Geschichte der TV- und Filmpreise führte Schauspielerin Kristen Bell (37) durch die Veranstaltung. Kristen ließ diese Situation nicht ungenutzt – denn als "erste Dame" konnte sie sich einen fiesen Seitenhieb in Richtung Melania nicht verkneifen!