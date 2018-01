Doppelmoral der Fans? Der "Harry Potter" -Star Daniel Radcliffe (28) äußerte sich nun zu den Fanprotesten rund um Schauspielkollege Johnny Depp (54). Dieser wurde als neuer Bösewicht "Grindelwald" für den zweiten Teil von "Fantastische Tierwesen" gecastet. Allerdings stoßen sich viele Potter-Fans an den Prügelgerüchten um den Hollywoodstar. Jetzt zieht Daniel einen Vergleich.

In einem Interview mit Entertainment Weekly gestand der 28-Jährige, dass er die Aufregung der Fans verstehen könne. Auch wenn der Vergleich hinke, wolle er jedoch anmerken: "In der NFL werden regelmäßig Spieler wegen Gras oder anderer Dinge festgenommen und die Leute tolerieren das, weil es tolle Sportler sind." Zudem habe es in den Potterfilmen auch einen Schauspieler gegeben, der wegen Drogen festgenommen worden war, auch wenn die Anschuldigungen gegen Johnny etwas Schlimmeres seien.