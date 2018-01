Dieser TV-Flirt sorgte vor allem bei einer Dame für Bauchschmerzen. Im September letzten Jahres knisterte es im Promi Big Brother -Haus heftig zwischen Ex- Bachelor -Sternchen Evelyn Burdecki und Mallestar Willi Herren (42) – dabei soll der Entertainer vorher noch mit Sängerkollegin Jasmin Jenewein liiert gewesen sein! Nach dem Reality-Format wollte Willi nichts von der Container-Turtelei wissen, kam mit der verletzten Jasmin wieder zusammen und kappte die Verbindung zu Evelyn. Heute haben sich die Wogen offenbar geglättet . Gegenüber Promiflash verriet die Kuppelkandidatin jetzt: Sie hat nicht nur wieder mit dem Herren Kontakt, sondern sprach sich endlich mit seiner Verlobten aus!

Promiflash traf Evelyn bei einem gemütlichen TV-Abend in der Wohnung von BFF und Bachelor-Kollegin Kattia Vides (29). Dort ließ sie endlich die Katze aus dem Sack: "Ich war letztens mit Willi und seiner Verlobten in einem Restaurant essen." Doch zwischen der Ex-PBB-Bewohnerin und ihrer Rivalin herrschte keine eisige Stille – ganz im Gegenteil! "Sie hat ein bisschen mit mir über ihre Gefühle gesprochen, die sie hatte, als ich mit Willi im Container war. Sie meinte danach, dass sie es super findet, dass sie mich getroffen hat und dass man noch mal reden konnte" , erklärte die Skandalnudel erleichtert.

Wir erinnern uns: Im TV-Knast war es fast unmöglich nicht an einen Flirt zu denken, wenn man Evelyn und Willi beobachtete. Kuscheln in einem Schlafsack und sogar ein angedeuteter Kuss brachten Jasmin damals in ihren eigenen vier Wänden mit Sicherheit zum Kochen. Umso schöner, dass knapp vier Monate nach dem Drama endlich das Kriegsbeil begraben wurde.