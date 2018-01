Eigentlich wollte Khloe in der aktuellen Folge von Keeping up with the Kardashians nur eine kurze Anekdote zum Besten geben – doch Kim blockte sofort ab und wollte ihr nicht glauben! Khloe war von der Reaktion der dreifachen Mutter nur noch genervt und gestand kurz darauf: "Kim und mich verbindet eine lange Geschichte des Misstrauens. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich viel gelogen. Deshalb bin ich bei ihr immer noch als Lügnerin abgestempelt." Genau aus diesem Grund sei das Verhältnis zu Kim auch so schwierig. Sie selbst verliere hingegen im Streit immer wieder die Kontrolle: "Bei Kim raste ich sofort aus. Ich weiß nicht wieso. Ehrlich, ich liebe Kim. Wir haben einfach ein gestörtes Verhältnis zueinander." Doch immerhin haben sich die beiden Streithennen am Ende der Folge wieder vertragen.