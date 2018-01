Welches Mädchen träumt nicht heimlich den Traum vom Prinzessinnen-Dasein? Am Freitag trafen sich Deutschlands Promis in Dresden zum Semperopernball. Besonders die Ladys nahmen sich das klassische Event zum Anlass, in Sachen Mode so richtig im Disney-Kämmerchen zu stöbern: Clea-Lacy Juhn (26), Betty Taube (23) und Co. ließen es ordentlich krachen, eine überraschte aber einfach alle: Ausgerechnet Sylvie Meis (39) erinnerte in einem Federtraum in Weiß an eine Braut!