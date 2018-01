Die Dreifachmama begann mit dem T-Shirt-Gate kurz nach ihrem Beziehungsaus. Sie trug vermehrt Oberteile mit eindeutigen Statements: "Döner Trauma" und "I don't make mistakes, I date them" stand auf zwei ihrer Shirts. Damit richtete sie kleine Seitenhiebe an ihren Ex. Und genau auf diese reagierte der ehemalige Fußballprofi jetzt. Auf Facebook veröffentlichte Umut ein Bild, auf dem er lachend auf einem Sofa sitzt. Er trägt darauf ein weißes Shirt mit der Aufschrift "dönerfordatenomistake". Der 33-Jährige möchte so offenbar klarstellen: Ihn zu daten sei kein Fehler.