Macht sich Daniel Völz zum Affen? In der vergangenen Folge überraschten zwei Neuankömmlinge den Charmeur und seine verbliebenen Bachelor-Girls. Der Rosenkavalier nahm die unerwartete Überraschung gelassen – und ließ eine der Damen prompt in die nächste Runde. Für seinen Vorgänger Sebastian Pannek (31) ein Unding, wie er im Gespräch mit Promiflash beim Semperopernball zugibt: “Ich hätte aber anders reagiert als er, also ich hätte auf jeden Fall beide direkt wieder nach Hause geschickt, weil es einfach total unfair den anderen gegenüber ist."