In der neeusten Folge von Die Geissens urlaubt der Clan auf Macau. Und was steht auf Davinas To-do-List an erster Stelle? Klar, das Shopping! Doch der wohlhabende Papa macht dem Einkaufstrip erst mal einen Strich durch die Rechnung: "Kaufen geht ohne Geld nur nicht. Ich habe kein Macau-Geld." Doch das nimmt die angehende Bloggerin nur gelangweilt wahr und entgegnet: "Du hast doch zehn Kreditkarten." Ein Argument, das auch der Unternehmer nicht von der Hand weisen kann – und er lässt sich zum Bummeln mit der Family überreden. Und dass Davina wirklich auf großem Fuße lebt, zeigt sich später auch nochmal in der Mall: Während sich Robert über die tollen Rabatt-Aktionen freut, geht sein Töchterchen lieber auf Klamottenjagd nach teuren Markenoutfits.